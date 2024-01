Guarulhos registra queda no número de mortes no trânsito em 2023

O número de mortes decorrentes de acidentes de trânsito em 2023 em Guarulhos apresentou queda de 10%. Os números foram divulgados pelo Observatório de Segurança Viária, órgão da Prefeitura, nesta terça-feira (23). De acordo com os dados extraídos do Programa Respeito à Vida do Governo do Estado de São Paulo, no ano passado foram registrados 136 óbitos, contra 151 em 2022.

Os números apontam que 83% das vítimas fatais eram homens e 63% tinham entre 18 e 49 anos. O estudo mostra ainda que a maioria das vítimas estavam em motos (58), caminhando pelas vias (43), em automóveis (16), em bicicletas (11) e em caminhões (3). Outras cinco mortes não tiveram o meio de locomoção informado. O mês de março concentrou o maior número de óbitos, com 17, sendo que as sextas-feiras e os sábados são os dias com o maior registro de vítimas fatais.

Em relação aos acidentes com vítimas fatais ocorridos apenas nas ruas e avenidas da cidade, excluindo as rodovias (Presidente Dutra, Ayrton Senna, Fernão Dias e Hélio Smidt), em 2023 foram registrados 60 óbitos, ante 81 em 2022, uma queda de 26%.

“Apesar do resultado positivo conquistado por meio de nossas operações e ações educativas, o número de vidas perdidas por conta de acidentes ainda merece a nossa atenção, sem contar as sequelas que as mortes causam entre os familiares das vítimas. Por isso, faz-se necessário o engajamento de toda a sociedade em prol de uma mobilidade urbana segura e responsável, sempre com o objetivo de preservação da vida”, comentou o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Luigi Lazzuri Neto.