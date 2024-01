Mãe e filha morrem de infarto no mesmo dia

Ex-vereadoras do município, mãe e filha morreram após sofrerem um infarto, com um curto intervalo de horas, na cidade de Guarabira, no brejo da Paraíba. As mortes foram confirmadas nesta última terça-feira (23).

Identificadas como Ana Maria Lima da Silva e Maria das Neves Lima da Silva, as vítimas morreram de infarto. Segundo familiares, o socorro foi acionado para atender Ana Maria, que foi encontrada desacordada em casa. No entanto, a mãe, Dona Maria, ao saber da informação passou mal e foi encaminhada ao hospital. Ambas, no entanto, não resistiram.

Os velórios vão ocorrer juntos nesta quarta-feira (24).