Corpo de jovem que vendia paçoca nas ruas é encontrado dentro de rio

O corpo de um jovem identificado como Pedro de 16 anos de idade, foi encontrado oito dias após o seu desaparecimento às margens de um rio em Piracicaba, cidade em que morava. Pessoas próximas dele afirmaram que o jovem vinha sofrendo preconceito por vender paçocas no bairro em que vivia.



A família explicou que dias antes do sumiço, Pedro teria se desentendido com uma colega de classe e que a mesma teria contado sobre a discussão para o namorado. O rapaz e mais três amigos então agrediram a vítima com um pedaço de madeira e o jogaram no rio de cima de uma ponte.



Nas investigações, a Polícia Civil teve acesso a um áudio no qual a garota afirma a história da discussão com Pedro e relata que ele teria sido assassinado pelo namorado e amigos. Comenta que sabia que o menino estava morto, mas não chegou a contar para ninguém sobre o caso. Após os agentes acharem o corpo do Pedro, os quatro colegas se entregaram à polícia e foram apreendidos.

