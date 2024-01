GCM prende homem acusado de tráfico de entorpecentes no Sítio dos Morros

Agentes do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam um homem nesta quarta-feira (24) por tráfico de entorpecentes na rua Barbosa, Sítio dos Morros. A equipe em patrulhamento preventivo pela região se deparou com o acusado tentando dispensar uma sacola com várias embalagens contendo substâncias aparentemente entorpecentes, além de 132 reais em dinheiro.

Diante das evidências, os materiais apreendidos, assim como o detentor, foram encaminhados ao 7º Distrito Policial para conhecimento da autoridade de plantão, que requisitou perícia nos produtos. Após o laudo positivo para 325 embalagens com maconha, 138 com cocaína e 11 com crack, foi lavrado um boletim de ocorrência por tráfico de entorpecentes. O autor ficou detido e à disposição da Justiça.

