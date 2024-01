Homem é linchado e preso após assediar mulher

Um aluno do curso de formação da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos, Victor Hugo dos Santos Silva, prendeu um homem por importunação sexual a uma mulher na noite de terça-feira (23) na avenida Carlos Lacerda, no Jardim Rosana, em São Paulo. No deslocamento para sua residência em Embu das Artes após a aula, o estudante percebeu que fora do ônibus em que estava algumas pessoas agrediam um homem. Ele decidiu desembarcar e apresentou-se como agente de segurança, evitando o linchamento.

O aluno tomou ciência das acusações de que o homem tocou e assediou uma mulher e mediou a situação, contendo-o e acionando a Polícia Militar e a GCM de São Paulo para oferecer apoio.

Com a chegada da Polícia Militar os envolvidos foram encaminhados ao 34º Distrito Policial, no Butantã, onde a autoridade de plantão procedeu às oitivas para, em seguida, lavrar boletim de ocorrência por importunação sexual em desfavor do acusado, que ficou detido e à disposição da Justiça.

Novos GCMs

O aluno Victor Hugo ingressou na corporação guarulhense por meio de concurso público e passa por formação técnico-profissional e de capacitação física com previsão de conclusão em março de 2024, quando será formado um pelotão de 26 agentes, somando mais de 840 guardas na manutenção da ordem em Guarulhos.

