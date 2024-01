Prefeitura inicia obras da nova base do Corpo de Bombeiros no Jardim Presidente Dutra

A Prefeitura de Guarulhos iniciou as obras de construção da nova base do Corpo de Bombeiros, que estará localizada entre as ruas Bela Vista do Paraíso e Maria Paula Mota, no Jardim Presidente Dutra. O prefeito de Guarulhos, Guti, foi o responsável por colocar a pedra fundamental da sede na manhã desta segunda-feira (29). Também esteve presente o deputado estadual Jorge Wilson (Republicanos).

A nova base do Corpo de Bombeiros atenderá, além do Jardim Presidente Dutra, os bairros Jardim São João, Haroldo Veloso, Jardim Fortaleza e Bonsucesso e beneficiará 300 mil habitantes. “Com essa sede o tempo de resposta para atender a ocorrências diminuirá em pelo menos 60% nas regiões próximas. Trabalhamos em prevenções para que nada de ruim aconteça, mas é muito importante poder resolver situações de risco com eficiência”, afirmou Guti.

A intervenção, que tem previsão de término para o primeiro semestre de 2024, será gerenciada pela Secretaria de Obras.