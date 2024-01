Prefeito do interior de SP cancela carnaval e vai destinar verba para educação

A prefeitura de Boa Esperança do Sul, município do interior de São Paulo, decidiu cancelar a festa de carnaval deste ano prevista para ocorrer na cidade. A determinação foi anunciada por meio das redes sociais, em transmissão ao vivo, na tarde de segunda-feira (29). Conforme o prefeito Manoel do Vitorinho (PP), a decisão foi tomada em razão de brigas que ocorreram durante o fim de semana em apresentações do pré-carnaval.



“Inicialmente, venho aqui para repudiar o que aconteceu no fim de semana, tanto no sábado (27), quanto no domingo (28). Acho que quando a gente se propõe a fazer uma festa de graça para a nossa população é para que nossos munícipes venham se divertir, mas não para brigar e colocar em risco a vida deles e de outros munícipes”, disse Vitorinho.



Segundo ele, uma pessoa ainda permanece hospitalizada. “Ela está bem, mas eu não me sinto seguro e venho aqui comunicar que estamos cancelando o carnaval na cidade. Então, quando as pessoas aprenderem a se comportar, elas terão festa. Festa não é prioridade, embora seja lazer.”



“Pode ser que tenha várias pessoas aí que vão me xingar. Que vão falar um monte de coisa. Eu não me importo. Eu prefiro as pessoas me xingando do que amanhã a gente chorar por perder uma vida. O carnaval está oficialmente cancelado. Podem xingar, mas não irei voltar atrás”, enfatizou ele.



Dinheiro será destinado para a educação



“Nós ficamos a manhã inteira, a tarde inteira aqui na prefeitura, conversando e pensando. Com o dinheiro que iríamos gastar com o carnaval, vamos climatizar todas as escolas do município. Tanto do ensino fundamental, quanto do ensino infantil. O carnaval dura cinco dias e acaba. O ar condicionado vai trazer muito mais benfeitorias para nossos alunos e professores e dura vários anos”, afirmou o prefeito ao citar que já está organizando o cronograma para a instalação dos equipamentos de ar-condicionado nas escolas.



“É muito melhor e mais seguro este investimento. Estou aqui para preservar a vida do povo e não colocar a vida em risco.



Conforme Vitorinho, todos os contratos firmados para o carnaval já foram cancelados. mas a prefeitura não informou o que acontecerá com os acordos. Também não disse qual seria o valor investido na festa. O espaço permanece aberto para manifestação



“E volto a dizer, se vocês não souberem se comportar, eu cancelo as festas do fim do ano também. Vocês que brigaram são os culpados pelo cancelamento do carnaval, que iria trazer alegria para a nossa população”, alertou o prefeito.

- PUBLICIDADE -