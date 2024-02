Mais de 120 mil estudantes da rede municipal voltam às aulas na semana que vem

Na próxima quarta-feira (7) mais de 120 mil alunos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) voltam às aulas nas Escolas da Prefeitura de Guarulhos. Em 2024, a Secretaria de Educação enfatiza ainda mais o compromisso da administração com a educação pública e, para tanto, aumentou significativamente o número de escolas e ampliou o tempo de permanência dos alunos em mais unidades.

De um total de 258 unidades escolares da rede municipal, 121 contam com aulas no período integral e atendem aproximadamente 30 mil alunos. Além disso, a Prefeitura de Guarulhos extinguiu o período intermediário nas escolas, garantindo atendimento de cinco horas diárias, o que significa 200 horas de aulas a mais no decorrer do ano.

Na próxima segunda-feira (5) os profissionais das escolas participam de reunião de equipe escolar. Na terça-feira (6) os educadores recebem os responsáveis pelos alunos na 1ª reunião de famílias e educadores. Essa atividade é o primeiro contato com a comunidade para apresentar as ações e os projetos do novo ano letivo.