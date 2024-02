Prefeitura abre quatro UBSs no sábado pelo programa Saúde Agora

Neste sábado (3) a Prefeitura de Guarulhos abre quatro Unidades Básicas de Saúde pelo programa Saúde Agora. As UBS Cavadas, Jovaia, Cidade Seródio e Jardim Cumbica I estarão em funcionamento das 8h às 16h para oferecer atendimento aos usuários do SUS que necessitam de cuidados básicos de saúde.



Os serviços disponíveis abrangem consultas médicas e exames de Papanicolau com agendamento prévio via aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek) ou na própria UBS, e os que não necessitam de agendamento, como vacinação, retirada de medicamentos, aferição de pressão e glicemia (mediante pedido médico), testes rápidos para a detecção de covid-19, HIV, sífilis e hepatites B e C, bem como curativos e as condicionalidades do programa Bolsa Família.



As UBS em funcionamento também realizarão ações de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) como parte do Fevereiro Pink pelo programa Movimenta Saúde, mês de conscientização sobre essas doenças, como forma de disseminar os novos métodos de proteção e alertar a população sobre a importância do autocuidado para a garantia de uma vida saudável. A gravidez na adolescência também será abordada.



Serviço

UBS Cavadas: rua Cavadas, 412 – Vila São João

UBS Jovaia: avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.361 – Jardim Rossi

UBS Cidade Seródio: avenida Coqueiral, 111 – Cidade Seródio

UBS Jardim Cumbica I: avenida Venturosa, 240 – Jardim Cumbica

