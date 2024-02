Quinta do Olivardo realiza noite de Rodízio Português em São Roque

A Quinta do Olivardo, restaurante especializado em gastronomia portuguesa no Brasil, promove uma noite de Rodízio Português na Rota do Vinho em São Roque, neste sábado, dia 3 de fevereiro. O evento, que está marcado a partir das 19h, proporciona uma experiência gastronômica completa com o autêntico sabor da culinária lusitana.

Com mais de 15 anos de história celebrando a riqueza da culinária portuguesa, a Quinta do Olivardo apresenta um menu diversificado que inclui entradas, pratos quentes e sobremesas tradicionais. O rodízio, cuidadosamente elaborado, é uma oportunidade para os clientes mergulharem nos principais pratos da casa.

O cardápio conta com delícias como Pão Português, Bolo do Caco, Salada de Batata com Bacalhau, Caldo Verde, Bolinho de Bacalhau, Alheira, Bacalhau Espiritual, Bacalhau à Lagareiro, Espetada Madeirense, Sardinha Portuguesa na Brasa, Pastel de Nata, Pastel de Santa Clara, além de outras receitas clássicas.

Os participantes também podem desfrutar da carta de vinhos com rótulos da casa e sucos de uva de fabricação própria, complementos perfeitos para a experiência gastronômica. Para finalizar a experiência de forma única, o ambiente é embalado pelo encanto do fado ao vivo, apresentado pela fadista Ana Carla, o que deixa o evento ainda mais completo.

Os rodízios acontecem todo primeiro sábado do mês, com o valor de 180 reais por pessoa e as bebidas são cobradas separadamente. Crianças de 6 a 10 anos pagam metade do valor.

Mais informações e reservas: (11) 4711-1100 – (11) 97088-5401.