Mulher fica na UTI após ter pescoço cortado por linha de pipa com cerol

Uma mulher está internada em estado grave após ter o pescoço cortado por uma linha de pipa com cerol. Ela sofreu o acidente ao sair do trabalho, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do setor O, no último domingo (4).

De acordo com o boletim de ocorrência registrado, a mulher conduzia uma moto quando passou pela linha com cerol esticada no meio da rua. O caso aconteceu no Distrito Federal.

Segundo o relato de testemunhas, a mulher estava pilotando a moto na frente de uma viatura da Polícia Militar (PMDF) quando, na altura da QNN 20, a servidora caiu na pista. Os policiais militares chegaram a socorrê-la e a levaram ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

A vítima segue internada em estado grave.