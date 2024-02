Guarulhos recebe a 3ª Bienal Internacional do Livro em março

Entre os dias 15 e 24 de março, a Prefeitura realiza a 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos. Maior evento literário da cidade, a bienal conta com intensa programação gratuita, como encontro com autores, apresentações artísticas, contações de histórias, intervenções literárias, experiências imersivas, exposições e vendas de livros.

Com o tema Guarulhos, Todo o Mundo Passa por Aqui, a 3ª edição oferece acesso a obras a preços convidativos, opções de lazer e alimentação para toda a família e maior contato do público com seus escritores preferidos.

Como nas edições anteriores, o evento oferece ainda programação especialmente destinada ao público infantil com espetáculos interativos e intervenções literárias, entre outras atividades.

Toda a programação da 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos é gratuita e acontece de 15 a 24 de março, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 10h às 20h, no Espaço Inter, na avenida João Cavalari, 133, Vila Hermínia.

Para mais informações, acesse http://bienaldolivro.guarulhos.sp.gov.br e acompanhe o seu perfil no Instagram @bienaldolivrogru.