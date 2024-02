Casa do Jovem recebe ensaios de artistas guarulhenses para o desfile da escola de samba Vai-Vai

Os sábados têm sido mais agitados na Casa do Jovem, a sede da Subsecretaria da Juventude, no Gopoúva. Desde dezembro mais de 40 pessoas, entre artistas, educadores, jovens e adultos de diversos bairros da cidade, ensaiam no local uma apresentação para a Ala do Recuo de Bateria da tradicional escola de samba Vai-Vai, que irá abrir a segunda noite de desfiles do carnaval no Sambódromo do Anhembi, neste sábado (10), em São Paulo.

O grupo integra o projeto da Trupe Ortaética de Teatro Comunitário, que está em seu 21º ano de atividades e é o responsável por essa ala da tradicional escola do bairro do Bixiga, cujo enredo homenageia neste ano a cultura de rua, o breaking e o hip hop e promete sacudir o Anhembi com uma exaltação à periferia, à ancestralidade, ao ritmo e à poesia.

“Temos muita sintonia com os movimentos culturais da cidade, principalmente com o hip hop, seja por meio do grafite ou dos eventos em parceria que realizamos nas escolas da periferia da cidade. É parte essencial do nosso trabalho acolher esses artistas, ainda mais por se tratar de um tema tão relevante”, destaca o subsecretário da Juventude, Cesar Sousa.

Liderados pelo coordenador da trupe, o professor Tiago Ortaet, os participantes do coletivo guarulhense mergulharam no universo desses estilos de danças urbanas e construíram uma encenação coreográfica que dialoga com a dualidade de dois grupos de personagens bastante distintos.