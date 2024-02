Prefeitura abre 1.200 vagas para aulas de muay thai e jiu-jítsu

Na próxima quinta-feira (15) a Secretaria de Esporte e Lazer de Guarulhos abre inscrições para o projeto Formando Campeões, nas modalidades muay thai e jiu-jitsu, para 1.200 crianças e adolescentes entre oito e 17 anos.

Os interessados devem acessar o link https://forms.gle/bctWb5iKbxQtiSnJA, que ficará disponível até que o limite de vagas seja atingido. O projeto será realizado em três locais: CSE João do Pulo, no Jardim Divinolândia; ACM Centro, no Jardim Zaira; e ACM Uirapuru, no Parque Uirapuru.

A previsão de início das aulas é 26 de fevereiro e os inscritos devem entregar alguns documentos no primeiro dia de aula, como cópia do RG do responsável e do aluno, cópia do comprovante de residência e autorização dos pais ou responsáveis para a prática esportiva do menor.

O projeto Formando Campeões tem como objetivo a formação integral da criança e do adolescente para desenvolver suas capacidades, habilidades e os valores da prática esportiva. A iniciativa será viabilizada por meio de um convênio com o Ministério do Esporte para fomentar e fortalecer as ações desportivas na cidade.

“Estamos muito felizes em finalmente implantar esse projeto no município, promovendo mais duas modalidades de formação esportiva às nossas crianças e adolescentes”, disse Eduardo Esposito, chefe da Divisão de Esporte da pasta.