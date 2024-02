Temporada 2024 das Orquestras de Guarulhos é lançada em evento no Teatro Padre Bento

Celebrando Juntos é o nome escolhido para a temporada 2024 das Orquestras de Guarulhos, lançada na manhã desta quinta-feira (8) no Teatro Padre Bento, sede dos espetáculos da GRU Sinfônica e da Orquestra Jovem. Com cinco séries de concertos que abrangem músicos da cidade, novos artistas, convidados especiais e também novos estilos, a ideia é unir a música sinfônica a diversos outros gêneros e músicos em apresentações especiais e cheias de sentimentos.

A temporada tem início em março e até o momento já são 33 espetáculos programados em espaços como o próprio Teatro Padre Bento, o Teatro Adamastor e também Sala São Paulo, na capital. A programação pode ser conferida no link https://bit.ly/OrquestrasGRU2024. Além disso, outras apresentações serão agendadas posteriormente em espaços dentro e fora de Guarulhos. Os ingressos devem ser reservados antecipadamente pelo portal orquestrasdeguarulhos.com/ingressos.

“A agenda cultural deste ano está bastante cheia e vocês são parte disso. Vamos continuar levando cultura para todos os cantos da cidade, não só dentro dos teatros, mas para as escolas, onde já temos mais de 1,5 mil crianças estudando música ao ar livre”, celebrou o prefeito Guti.

Para o secretário de Cultura, Professor Jesus, todos os artistas guarulhenses que participarão das apresentações em 2024 irão acrescentar valor às performances. “Também é importante lembrar que essas apresentações são sempre gratuitas, porque o que a gente quer aqui é que a população tenha acesso a cada vez mais outras possibilidades culturais”, disse.

Outro destaque da temporada é o 3º Festival de Ópera de Guarulhos, que acontece entre agosto e outubro, o único festival do gênero no Sudeste. Na oportunidade serão apresentadas montagens como O Afiador de Facas, de Pierro Schlochauer, e O Longo Jantar de Natal, de Paul Hindemith, além dos vencedores do 1º Concurso GruCanto.

Séries de concertos

A série Nossa Gente em Concerto é um espaço reservado para que os artistas da cidade tenham o respaldo para mostrar seu trabalho, promovendo integração entre o grupo orquestral e as mais diversas linguagens artísticas. Ao longo da série acontecerão apresentações como o Rap em Concerto, no dia 9 de junho, no Teatro Padre Bento. James C, que estará à frente da apresentação, diz que é uma imensa satisfação poder fazer parte do projeto. “Vir das ruas e estar aqui é uma satisfação e uma grande responsabilidade”, afirmou.

Sangue Novo é a série que abre espaço para artistas iniciantes, desde pianistas, solistas, violinistas, instrumentistas de sopro, de canto e também para novos compositores. Desta forma, os apreciadores da música orquestral podem conhecer o que de mais recente vem surgindo nesse meio.

Trazendo nomes de destaque em todo o Brasil, a série Convidados Especiais permite o acesso do guarulhense a grandes artistas sinfônicos. São regentes, instrumentistas, cantores e muito mais.

A série Caminhadas se caracteriza pelas apresentações realizadas no Teatro Padre Bento e também fora da cidade, como quando os músicos de Guarulhos se apresentarão no Festival de Inverno de Campos do Jordão, com data a ser divulgada em breve.

Assumindo o posto de novidade da temporada está a série Música de Câmara, composta de apresentações feitas com menos integrantes e em ambientes menores com um repertório diferenciado.