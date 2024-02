Miss Mundo Brasil é desclassificada do concurso por ser mãe

Carla Cristina que iria representar o Acre no Miss Mundo Brasil, publicou o seu descontentamento em suas redes sociais, após ser desclassificada do concurso por ser mãe. O ato é contra as regras da competição, mas segundo a miss, o concurso foi informado no início e permitiram que ela continuasse na competição na qual foi eleita Miss Mundo Acre.



Carla afirmou que, por mais que não exponha a filha no Instagram, em seu número pessoal sempre tinha fotos com a criança e é impossível a direção dizer que não sabia. O concurso Nacional de Beleza divulgou uma nota lamentando a desclassificação da candidata, mas ressaltou que devem seguir regras.