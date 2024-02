Dia D contra a dengue acontece no sábado com força-tarefa pelas ruas da Vila Dinamarca

Neste sábado (17) a Prefeitura de Guarulhos promoverá a ação Todos Contra a Dengue, que visa a mobilizar o poder público para conscientizar, sensibilizar e incentivar a população a participar na luta contra a doença. Serão realizadas ações educativas, com a distribuição de panfletos, a eliminação de criadouros e uma atividade complementar com a nebulização de ruas do bairro Vila Dinamarca, na região do Pimentas.

O trabalho ocorrerá das 9h às 12h, com o ponto de encontro marcado para a EPG Elis Regina, na rua Aldeias Altas, 113. O trajeto de toda a atividade engloba as ruas Inhuma, José de Freitas, Miguel Alves e Colinas, entre outras do bairro.

As equipes se deslocarão a pé pelas vias a partir do roteiro proposto, organizado pela Secretaria da Saúde, que considera o cenário epidemiológico do município para essa atividade. O objetivo é a formação de dez equipes multiprofissionais, compostas por dez a 15 pessoas cada.

A ação contará com a participação de agentes de controle de endemias, representantes da Base Aérea (cerca de 60 militares da Aeronáutica), da Guarda Civil Municipal (GCM), da Defesa Civil e de agentes da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU).

Desde as 8h um carro de som passará pelas ruas do bairro para convocar e incentivar a participação dos moradores na ação, que ainda contará com o apoio da Secretaria de Serviços Públicos (Operação Cata-Treco), da Secretaria de Administrações Regionais, com ações de zeladoria pontuais em vias públicas, e de coordenadores de trânsito da STMU na região.