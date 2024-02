Prefeitura abre 2,9 mil vagas para a iniciação esportiva

Na próxima terça-feira (20) a Prefeitura de Guarulhos abre inscrições para o projeto Iniciação Esportiva, que atende crianças e adolescentes entre sete e 17 anos. Serão disponibilizadas 2,9 mil vagas para novos alunos em 20 núcleos espalhados pela cidade em 18 modalidades esportivas. As inscrições permanecerão abertas até que todas as vagas sejam preenchidas.



Para se inscrever basta comparecer ao local da aula a partir das 9h levando original e cópia do RG (do responsável e da criança) e do comprovante de residência.



Além dos núcleos próprios da Secretaria de Esporte e Lazer, como o Estádio da Ponte Grande, o CSE João do Pulo e o Centro Integrado de Atividades Esportivas, entre outros, o programa conta com locais parceiros, como o CIC Marcos Freire, o Clube Recreativo e a Arena Guarulhense, além dos CEUs Bonsucesso, Paraíso-Alvorada, Ottawa-Uirapuru, Continental, Rosa de França e Pimentas.



As aulas de natação no CSE João do Pulo e as oficinas de ginástica artística no Ginásio Bonifácio Cardoso continuam como destaques do programa, oferecendo mais de 700 vagas.

Para obter mais informações entre em contato com a Secretaria de Esporte e Lazer pelo telefone (11) 2087-6866 ou pelo e-mail [email protected].



Acesse o arquivo disponível no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/sites/default/files/2024-02/Vagas%20Inicia%C3%A7%C3%A3o%20Esportiva%202024.pdf para consultar toda a programação e os endereços dos núcleos esportivos.