Prefeitura entrega o primeiro Núcleo de Convivência para o Idoso de Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos inaugurou nesta sexta-feira (16) a primeira das quatro unidades previstas do Núcleo de Convivência para o Idoso (NCI), implantado no Centro de Integração da Cidadania (CIC) Pimentas. A entrega foi feita pelo prefeito Guti.



O NCI é um espaço de socialização gratuito para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos em situação de vulnerabilidade social que sejam autônomas e independentes. Ele oferece atividades e oficinas recreativas e de lazer como dança sênior, artesanato, inclusão digital, canto, estimulação cognitiva e motora, rodas de conversa com temas da atualidade e palestras sobre cuidados pessoais.



“São quatro importantes núcleos descentralizados que atuarão em diferentes bairros de Guarulhos. Os três próximos serão entregues até o final deste ano. Desta forma, facilitamos o acesso de nosso pessoal, que eu costumo chamar de mais experiente, aos serviços oferecidos pela Prefeitura”, comentou Guti.



A iniciativa da Subsecretaria de Políticas para o Idoso visa a facilitar a inclusão social, promover a saúde, a qualidade de vida e contribuir para o aprimoramento da integração das pessoas idosas. Ela faz parte de um plano de governo que prevê a instalação de mais três NCIs: no Itapegica, em Cumbica e no Jardim São João, os quais serão administrados pela subsecretaria por meio de organizações sociais habilitadas em chamamento público em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social.



O público-alvo do NCI é composto de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos em situação de vulnerabilidade social. Ele funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com turnos de quatro horas diárias e a possibilidade de realização de atividades complementares aos sábados, domingos e feriados.

O NCI do Pimentas está localizado na estrada do Capão Bonito, 53, sala 2, Conjunto Marcos Freire.