Guarulhos recebe a vacina contra a dengue e inicia a imunização de crianças de 10 e 11 anos nesta terça-feira

Nesta terça-feira (20) Guarulhos inicia a campanha de imunização contra a dengue em crianças de dez e 11 anos, conforme a diretriz do Programa Nacional de Imunizações, definido pelo Ministério da Saúde. As 34.270 doses do imunizante Qdenga, suficientes para imunizar 77% do público-alvo da cidade, chegaram ao município nesta segunda-feira (19) e estarão disponíveis em 24 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e no Ambulatório da Criança e do Adolescente. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre elas.

Até o momento Guarulhos registra 3.128 casos de dengue confirmados e um óbito de uma mulher de 104 anos. A estratégia de vacinação contra a doença contempla todas as quatro regiões de saúde da cidade, sendo que em cada uma haverá uma unidade exclusiva para vacinação mediante agendamento pelo aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek), proporcionando uma gestão eficiente do processo de imunização. O agendamento será liberado a partir desta terça-feira.

A Qdenga, da farmacêutica Takeda, é uma vacina tetravalente, que protege, portanto, contra os quatro sorotipos do vírus da dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4). Para receber o imunizante será imprescindível apresentar comprovante de residência, assegurando que a campanha alcance prioritariamente os moradores locais. A presença dos pais ou responsáveis legais garantirá não apenas o cumprimento dos protocolos, mas também um ambiente seguro e confiável para as crianças durante o processo de imunização.

Locais de vacinação

Na região Centro as unidades-polo são Tranquilidade, São Rafael, Cavadas, Flor da Montanha e Cecap, enquanto que o Ambulatório da Criança e do Adolescente será a unidade exclusiva para vacinação mediante agendamento pelo aplicativo Saúde Guarulhos.

Na região Cantareira as UBS elencadas são Continental, Paulista, Cidade Martins (exclusiva para vacinação via agendamento pelo app), Belvedere, Rosa de França, Jovaia e Recreio São Jorge.

Os munícipes da região São João/Bonsucesso podem se dirigir às unidades Seródio, Marinópolis, Ponte Alta, Nova Bonsucesso (exclusiva para vacinação via agendamento pelo app) e Carmela.

Já na região Pimentas/Cumbica as doses estarão disponíveis na UBS Dinamarca, Cumbica (Mario Macca), Nova Cumbica, Uirapuru, Jurema (exclusiva para vacinação via agendamento pelo app), Normandia e Pimentas.

O horário da vacinação será das 8h às 16h, exceto nas UBS Cecap, Tranquilidade, Paulista e Flor da Montanha e no Ambulatório da Criança e do Adolescente, que atenderão até as 18h.

A Secretaria da Saúde ressalta a importância da vacinação como importante medida na prevenção da dengue. “Ao receber a vacina, não apenas protegemos as crianças individualmente, mas contribuímos para a construção de uma barreira coletiva contra a propagação do vírus na cidade. Por isso, é fundamental que todos estejam conscientes da importância de tomar a vacina para fortalecer a saúde pública em Guarulhos, sem esquecer de manter os quintais limpos e, consequentemente, livres do mosquito da dengue”, ressaltou o prefeito Guti.

Serviço

Os endereços das UBS de Guarulhos pode ser consultados em https://www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs. Já o Ambulatório da Criança fica na rua Osvaldo Cruz, 151, Centro.