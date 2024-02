Cachorros e gatos aguardam por adoção no abrigo da Prefeitura

Graças às campanhas de conscientização, cada vez mais pessoas escolhem adotar em vez de comprar quando resolvem ter em casa um gato ou um cachorrinho. Mas, apesar disso, o número de animais que esperam por novas famílias ainda é bem grande. E no abrigo do Departamento de proteção Animal (DPAN) de Guarulhos, no Bonsucesso, não é diferente. No local, dezenas de cães e gatos aguardam ansiosamente por adoção.

De banho tomado, vacina, castrados e com a microchipagem em dia, os bichinhos estão prontos para seguir para suas novas casas. É o caso das cachorrinhas Tubaína, Princesa e Mel, que receberam brilhos na pelagem, roupinhas e acessórios para sair bem bonitas na foto e assim, quem sabe, serem escolhidas por tutores responsáveis.

A diretora do DPAN, Juliana Kopczynski, fala sobre a importância da adoção. “No abrigo todos os animais têm alimentação e cuidados básicos garantidos, mas é impossível oferecer toda a atenção e o carinho que cada um deles merece. Além disso, a cada cão e gato adotado abrimos vagas para acolhimento de outros animais que estejam precisando. Dependemos disso para poder realizar novos resgates porque o abrigo está com a lotação esgotada no momento”.

Como adotar?

Adoções podem ser feitas de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 9h às 11h e das 13h às 16h, na sede do DPAN (rua Santa Cruz do Descalvado, 420, Bonsucesso).

Para levar um bichinho para casa é necessário ser maior de 18 anos de idade, apresentar documento pessoal com foto, comprovante de residência e responder a um questionário de avaliação. Para quem pensa em adotar um gatinho, recomenda-se comparecer com caixa de transporte para acomodar o pet com segurança durante o trajeto para casa.

Mais informações podem ser obtidas na página dpan.guarulhos.sp.gov.br.