Projeto de incentivo à leitura vai ao CEU Pimentas e ao Parque Chico Mendes em fevereiro

A Trupe BorboLetras levará o projeto Literatura na Calçada ao CEU Pimentas e ao Parque Chico Mendes nos dias 23 e 26 de fevereiro, respectivamente. A intervenção apresenta uma biblioteca lúdica, interativa e itinerante que oferece atividades artísticas de incentivo à leitura aliadas ao brincar como mediação de leitura, músicas, contação de histórias e brincadeiras, além de momentos de livre acesso a um acervo de livros de literatura infantil que abordam variados temas.



No CEU Pimentas as apresentações acontecem às 9h30, às 11h, às 13h e às 14h30. Já no Parque Chico Mendes elas serão realizadas às 8h30, às 10h, às 13h30 e às 15h.



As atividades receberão crianças de até 11 anos e disponibilizarão acessibilidade comunicacional em Libras (Língua Brasileira de Sinais) em 32 sessões, livros traduzidos em Braille e mediação de leitura especializada com descrição das imagens para pessoas com deficiência visual, além de um QR Code que direciona para vídeos em Libras e legendagem no YouTube.



Ao longo do ano o projeto contará com 64 sessões da intervenção artística literária com 60 minutos de duração cada em parques, escolas e CEUs de Guarulhos.

Serviço

O CEU Pimentas fica na estrada do Caminho Velho, 351. Já o Parque Chico Mendes fica na avenida José Miguel Ackel, 1.100, Parque Industrial Cumbica.