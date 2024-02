Festival Sabores da Praia transformará Ilhabela em polo gastronômico no litoral norte paulista

A diversidade gastronômica será um dos pontos altos do 1º Festival Gastronômico Sabores da Praia – Edição Ilhabela, que será realizado entre os dias 18 de abril e 19 de maio nos principais restaurantes e similares do arquipélago, situado a 210km da capital paulista.

De norte a sul de Ilhabela, dezenas de estabelecimentos estarão participando do evento, que se transformará em um corredor gastronômico repleto de restaurantes, gastrobares, pizzarias, cafeterias, sorveterias e até hotéis e pousadas com pegada gastronômica, que já estão se preparando para receber o público que prestigiará o festival.

O evento acontecerá na melhor época para visitar Ilhabela, localizada no litoral norte do estado de São Paulo, com praias praticamente vazias e temperatura agradável. Além de ser um dos destinos preferidos dos amantes da boa gastronomia, a cidade é repleta de praias, cachoeiras, trilhas, ecoturismo, birdwatching, mergulho, esportes náuticos, cultura e história.

Pratos participantes

Entre os restaurantes participantes estão o Ahara Bistrô, Atelier do Tonhão, Banana da Terra, Eme Haus, Espaço Tangará, Flamboyant, Hotel Ilhabela, Hygge, Jirêh, Makai, Portofino, Portu-Brasil, Rei da Praia, Sandara, Uno Gastronomia, Viana Praia, Vila Siriúba, entre outros. Em breve todos os pratos estarão no site oficial do evento.

Famoso por preparar a melhor casquinha de camarão do Brasil (e do mundo, de acordo com frequentadores), o Viana Praia preparou um prato à base de peixe que é a cara do clima praiano e bem típico da região. O Peixe Caiçara 2.0 será servido com um pescado fresco do dia envolto a papillote de folha de bananeira.

A criação do Chef Eugen Schoof será acompanhada por vinagrete de feijão fradinho com lulas e uma típica farofa de taioba com banana da terra, com farinha de mandioca produzida pelos caiçaras tradicionais da bucólica Ilha de Búzios, uma das ilhas que compõem o arquipélago de Ilhabela.

A taioba, hortaliça típica da região, também será um dos ingredientes utilizados no preparo de um petisco muito conhecido e queridinho dos brasileiros que o Banana da Terra, localizado na mais famosa praia de Ilhabela, a Castelhanos, ofertará ao público durante o festival.

Os Dadinhos de Taioba são uma releitura produzida pelo Chef Rodrigo Oliveira do famoso dadinho de tapioca. A versão da casa traz a taioba, que é uma Panc (Planta Alimentícia Não Convencional), muito presente no dia a dia da cozinha caiçara. O sabor é bem direrenciado e combina muito bem com geleia de pimenta.

O conceituado Portu-Brasil, que há décadas aguça os paladares de moradores e turistas com sua cozinha especializada em iguarias ibéricas, escolheu um prato originário da Ilha da Madeira para participar do festival. O Chef Manuel Macedo Fernandes, porém, deu um toque brasileiro todo especial ao prato,

A Feijoada de Lula que o público poderá degustar no evento será servida com farofa de couve. Ao contrário das feijoadas tradicionais, o prato é preparado com feijão branco. Macedo acrescentou cenoura, linguiça e especiarias, que fizeram toda a diferença no sabor final do prato.

Inscrições

O 1º Festival Gastronômico Sabores da Praia – Edição Ilhabela será realizado pelo Ilhabela Convention & Visitors Bureau em parceria com o Grupo Sabores, com patrocínio da GWM Motors e Sandara Comida Libanesa Artesanal, com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Ilhabela, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo, do Portal Hora Campinas e da Revista Travel for Life.

As inscrições, que foram prorrogadas, estão abertas até 10 de março e o formulário para a participação pode ser acessado clicando aqui. Enquanto o festival não acontece, o público poderá acompanhar os bastidores e novidades por meio do perfil oficial do evento no Instagram, com fotos e vídeos dos pratos participantes.

Além de restaurantes, também poderão participar do festival gastrobares, pizzarias, lanchonetes, hamburguerias, quiosques de praia, cafeterias, bistrôs, sorveterias, padarias, docerias, hotéis, pousadas, cervejarias, produtores artesanais e similares. O evento se tornará uma grande vitrine para que os estabelecimentos possam divulgar seus produtos e serviços.

1º FESTIVAL GASTRONÔMICO SABORES DA PRAIA – EDIÇÃO ILHABELA

Data: de 18 de abril a 19 de maio de 2024

Local: Entre os estabelecimentos participantes

Informações: (11) 9 3279-5275

Inscrições: www.saboresdapraia.com.brInstagram: @saboresdapraiabr | @ilhabelaconvention