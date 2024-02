Prefeitura inicia a construção de novos Ecopontos nos bairros Água Chata e Rosa de França

A Prefeitura de Guarulhos começou nesta segunda-feira (26) a construir novas unidades do Ecoponto nos bairros Água Chata e Rosa de França. Quando as obras forem finalizadas, daqui a cerca de 40 dias, a cidade contará com 35 unidades do serviço em que moradores podem entregar gratuitamente pequenos volumes de entulho, restos de podas de árvores e de jardins, madeiras, móveis velhos, pneus, colchões, eletroeletrônicos e recicláveis como vidro, papel, isopor, plásticos e metais.

O secretário de Serviços Públicos, Rodnei Minelli, explica que esse é mais um passo importante para ampliar a coleta seletiva e diminuir os descartes irregulares pelas ruas, praças e terrenos. “Com essas novas unidades ampliamos ainda mais esse serviço fundamental para ajudar a manter a cidade mais limpa para todos”, afirmou o gestor.

Na unidade Água Chata, localizada na rua Noraldino Alves de Lima, 122, servidores do Departamento de Manutenção e Conservação trabalham na construção da edificação de apoio com 25 m². Já no Jardim Rosa de França (rua Nestor Cabral) está sendo feita a adequação da edificação e a instalação de alambrados.

Todos os Ecopontos contam com servidores que orientam os usuários no descarte dos materiais. Os recicláveis recebidos são encaminhados a cooperativas de catadores, fortalecendo a coleta seletiva e a geração de emprego e de renda para cerca de cem famílias de Guarulhos. Endereços e outras informações podem ser acessados em www.guarulhos.sp.gov.br/ecoponto.