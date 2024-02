UNG abre 50 vagas para atendimento odontológico infantil

A Universidade Guarulhos (UNG) está com 50 vagas abertas para atendimentos odontológicos de crianças entre 5 e 11 anos em sua Clínica-Escola de Odontologia, no Centro de Guarulhos. São oferecidos tratamentos de raspagem, limpeza, extração, restauração e ortodontia infantil, por um valor acessível. As consultas são realizadas por estudantes do sétimo período da graduação, com supervisão de professores, todas às quintas-feiras, das 8h às 19h.

Segundo a dentista responsável pela Clínica, Juliana Silva, os serviços oferecidos beneficiam a população e os universitários, pois iniciam um estágio. “Com a grande demanda de atendimentos, nossos alunos de Odontologia adquirem conhecimento e prática da profissão, se formando excelentes profissionais. Além disso, a Clínica disponibiliza orientação em prevenção a doenças bucais que atingem grande parte de nossos pacientes”, informa a especialista.

Para fazer a inscrição, o responsável pela criança deve entrar em contato pelo número (11)2464-1668 (Whatsapp) ou comparecer à Clínica, no prédio S da UNG, na Ladeira Campos Sales, S/N. Além de procedimentos ao púbico infantil, também são oferecidos serviços para adultos e idosos.