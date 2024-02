Guarulhense cria projeto que ajuda famílias carentes pedalando pelo Brasil e América do Sul

O guarulhense Flávio Elói dos Santos Silva, conhecido como “Flávio Pedalando” realiza um projeto há seis anos, onde conta em ajudar famílias carentes fazendo o que mais gosta e de forma única, pedalando. O projeto se baseia em sanar uma vontade pessoal de conhecer todo o Brasil e a América do Sul, levando mantimentos para os necessitados. “A missão é conhecer novas culturas, lugares, pessoas e tendo como objetivo maior a ajuda ao próximo”, ele comenta.



Flávio já realizou três etapas, sendo a primeira de Guarulhos até Alagoas, a segunda de Guarulhos até Maranhão e agora segue de Maranhão para as 12 capitais restantes. Flávio já realizou quatro ciclos viagens, percorreu 17 capitais do Brasil e três países da América do Sul. Além de ajudar famílias que necessitam, ele ainda realiza palestras sobre ciclo viagens e segurança no trânsito. Você pode acompanhar a jornada do ciclista através do @flaviopedalando

