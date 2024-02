Mirando Medicina, Eniac tem nota máxima em 51 dos 52 itens avaliados pelo MEC

O Centro Universitário Eniac foi avaliado pelo Ministério da Educação (MEC) em 2023 e recebeu nota máxima em 51 dos 52 itens examinados. A inspeção confirma a excelência em infraestrutura, corpo docente e processos oferecidos pela instituição. Hoje o Eniac conta mais de 10 mil alunos matriculados nos cursos de graduação, que vão da engenharia à saúde.

A avaliação do MEC abrange diversos eixos que impactam na aprendizagem, como infraestrutura, corpo docente, organização pedagógica e os resultados alcançados pelos estudantes. As notas obtidas pelo Eniac são indicadores essenciais da reputação e qualidade da instituição na formação de profissionais capacitados. Desde 1985, quando a instituição passou a oferecer cursos técnicos, o Eniac já encaminhou mais de 100 mil profissionais qualificados ao mercado de trabalho.

“Sempre trabalhamos para oferecer o melhor para os nossos alunos, mas não estávamos esperando um resultado tão positivo. Isso demonstra que estamos no caminho certo. Agora temos que fazer ainda mais para manter as notas do MEC neste patamar”, afirma o mantenedor do Eniac, o professor Ruy Guérios.

A estratégia que levou ao resultado tão expressivo envolve uma abordagem focada na qualidade, desde a qualificação dos professores e aos investimentos constantes em infraestrutura e tecnologia e integração entre ensino, pesquisa e extensão. Essa sinergia garante o alinhamento do Eniac às diretrizes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES).

Outro diferencial da instituição guarulhense é a realização de avaliações internas periódicas para identificar áreas de melhoria e implementar ações corretivas. Com laboratórios de alta tecnologia concebidos estrategicamente, o Eniac otimiza o ambiente de aprendizado, proporcionando um potencial significativo para a eficácia das atividades necessárias à formação dos alunos.

Além disso, as atividades complementares, devidamente propostas no curso, enriquecem a experiência dos estudantes. Esses elementos, somados à inclusão de Tecnologias de Informação e Comunicação – uma marca registrada da instituição – evidenciam a visão moderna e prática do Eniac.

Em breve, curso de medicina no Eniac

A boa avaliação do MEC ratifica a intenção do Eniac em oferecer o curso de medicina em seu campus, o que deve ocorrer em breve. Para saber mais a respeito e se inscrever em uma lista de interesse no vestibular de medicina Eniac, CLIQUE AQUI.