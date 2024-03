Via Dutra e Rio-Santos ganham novos radares; Veja onde e a partir de quando

A partir da próxima quarta-feira, 6, começam a funcionar 75 novos radares instalados nas rodovias Presidente Dutra (BR-116) e Rio-Santos (BR-101). Segundo a concessionária CCR RioSP, além de estarem previstos em contrato de concessão, os novos equipamentos ajudarão a garantir a segurança dos motoristas por meio da fiscalização da velocidade máxima permitida nas duas rodovias.



Segundo a CCR RioSP, os novos radares irão auxiliar a fiscalização em pontos estratégicos das duas rodovias pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), devendo os motoristas respeitarem a sinalização das vias.



“Os pontos de instalação foram definidos pela PRF, cabendo à concessionária somente a implantação dos aparelhos de fiscalização de velocidade, bem como a adequação para garantir o funcionamento dos equipamentos, como passagem de cabos, energização e instalação das estruturas”, disse a empresa.



Já o início da operação foi determinado pela PRF em conjunto com Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), órgão responsável pela fiscalização da concessão de rodovias.



Do total de 75, serão 48 novos radares na Dutra (BR-116), entre São Paulo e Rio de Janeiro. Outros 27 vão funcionar na Rodovia Rio-Santos (BR-101) no trecho entre Ubatuba, litoral norte paulista, e o Rio de Janeiro. Veja a lista abaixo.







Confira a lista onde vão funcionar os novos 75 radares de velocidade:



1. BR116 – KM 228,79 – Sentido Sul – Expressa – São Paulo-SP



2. BR116 – KM 225,88 – Sentido Norte – Marginal – Guarulhos-SP



3. BR116 – KM 224,15 – Sentido Sul – Marginal – Guarulhos-SP



4. BR116 – KM 224,15 – Sentido Sul – Expressa – Guarulhos-SP



5. BR116 – KM 224,15 – Sentido Norte – Expressa – Guarulhos-SP



6. BR116 – KM 219,57 – Sentido Norte – Marginal – Guarulhos-SP



7. BR116 – KM 217,67 – Sentido Sul – Marginal – Guarulhos-SP



8. BR116 – KM 202,39 – Sentido Sul – Expressa – Arujá-SP



9. BR116 KM 197,38 – Sentido Norte – Expressa – Arujá-SP



10. BR116 – KM 192,14 – Sentido Norte – Expressa – Santa Isabel-SP



11. BR116 – KM 176,35 – Sentido Sul – Expressa – Guararema-SP



12. BR116 – KM 163,31 – Sentido Sul – Expressa – Jacareí-SP



13. BR116 – KM 163,31 – Sentido Norte – Expressa – Jacareí-SP



14. BR116 – KM 148,70 – Sentido Norte – Expressa – São José dos Campos-SP



15. BR116 – KM 143,43 – Sentido Sul – Expressa – São José dos Campos-SP



16. BR116 – KM 130,41 – Sentido Sul – Expressa – Caçapava-SP



17. BR116 – KM 130,41 – Sentido Norte – Expressa – Caçapava-SP



18. BR116 – KM 116,24 – Sentido Sul – Expressa – Taubaté-SP



19. BR116 – KM 108,26 – Sentido Sul – Expressa – Taubaté-SP



20. BR116 – KM 106,04 – Sentido Norte – Expressa – Taubaté-SP



21. BR116 – KM 101,95 – Sentido Sul – Expressa – Pindamonhangaba-SP



22. BR116 – KM 94,24 – Sentido Sul – Expressa – Pindamonhangaba-SP



23. BR116 – KM 92,14 – Sentido Norte – Expressa – Pindamonhangaba-SP



24. BR116 – KM 69,39 – Sentido Norte – Expressa – Aparecida-SP



25. BR116 – KM 68,42 – Sentido Sul – Expressa – Aparecida-SP



26. BR116 – KM 65,43 – Sentido Norte – Expressa – Guaratinguetá-SP



27. BR116 – KM 60,34 – Sentido Sul – Expressa – Guaratinguetá-SP



28. BR116 – KM 54,00 – Sentido Norte – Expressa – Lorena-SP



29. BR116 – KM 38,52 – Sentido Norte – Expressa – Cachoeira Paulista-SP



30. BR116 – KM 28,12 – Sentido Norte – Expressa – Cruzeiro-SP



31. BR116 – KM 27,63 – Sentido Sul – Expressa – Silveiras-SP



32. BR116 – KM 22,31 – Sentido Norte – Expressa – Lavrinhas-SP



33. BR116 – KM 336,09 – Sentido Norte – Expressa – Resende-RJ



34. BR116 – KM 332,88 – Sentido Sul – Expressa – Itatiaia-RJ



35. BR116 – KM 317,93 – Sentido Norte – Expressa – Itatiaia-RJ



36. BR116 – KM 305,95 – Sentido Sul – Expressa – Resende-RJ



37. BR116 – KM 305,54 – Sentido Norte – Expressa – Resende-RJ



38. BR116 – KM 276,59 – Sentido Norte – Expressa – Barra Mansa-RJ



39. BR116 – KM 270,70 – Sentido Sul – Expressa – Barra Mansa-RJ



40. BR116 – KM 261,62 – Sentido Norte – Expressa – Piraí-RJ



41. BR116 – KM 242,87 – Sentido Norte – Expressa – Piraí-RJ



42. BR116 – KM 234,10 – Sentido Sul – Expressa – Piraí-RJ



43. BR116 – KM 233,10 – Sentido Norte – Expressa – Piraí-RJ



44. BR116 – KM 231,22 – Sentido Sul – Expressa – Paracambi-RJ



45. BR116 – KM 230,82 – Sentido Norte – Expressa – Paracambi-RJ



46. BR116 – KM 228,67 – Sentido Norte – Expressa – Piraí-RJ



47. BR116 – KM 228,05 – Sentido Norte – Expressa – Piraí-RJ



48. BR116 – KM 226,54 – Sentido Norte – Expressa – Piraí-RJ



49. BR101 – KM 382,40 – Sentido Sul – Expressa – Rio de Janeiro-RJ



50. BR101 – KM 383,60 – Sentido Norte – Expressa – Rio de Janeiro-RJ



51. BR101 – KM 404,00 – Sentido Sul – Expressa – Itaguaí-RJ



52. BR101 – KM 407,00 – Sentido Norte – Expressa – Itaguaí-RJ



53. BR101 – KM 412,00 – Sentido Norte – Expressa – Itaguaí-RJ



54. BR101 – KM 412,00 – Sentido Sul – Expressa – Itaguaí-RJ



55. BR101 – KM 415,00 – Sentido Norte – Expressa – Mangaratiba-RJ



56. BR101 – KM 415,00 – Sentido Sul – Expressa – Mangaratiba-RJ



57. BR101 – KM 419,60 – Sentido Norte – Expressa – Mangaratiba-RJ



58. BR101 – KM 432,96 – Sentido Norte – Expressa – Mangaratiba-RJ



59. BR101 – KM 470,30 – Sentido Norte – Expressa – Angra dos Reis-RJ



60. BR101 – KM 472,30 – Sentido Norte – Expressa – Angra dos Reis-RJ



61. BR101 – KM 473,80 – Sentido Norte – Expressa – Angra dos Reis-RJ



62. BR101 – KM 482,30 – Sentido Sul – Expressa – Angra dos Reis-RJ



63. BR101 – KM 483,80 – Sentido Norte – Expressa – Angra dos Reis-RJ



64. BR101 – KM 484,50 – Sentido Norte – Expressa – Angra dos Reis-RJ



65. BR101 – KM 485,10 – Sentido Sul – Expressa – Angra dos Reis-RJ



66. BR101 – KM 485,80 – Sentido Norte – Expressa – Angra dos Reis-RJ



67. BR101 – KM 505,50 – Sentido Norte – Expressa – Angra dos Reis-RJ



68. BR101 – KM 508,00 – Sentido Sul – Expressa – Angra dos Reis-RJ



69. BR101 – KM 532,10 – Sentido Norte – Expressa – Angra dos Reis-RJ



70. BR101 – KM 577,00 – Sentido Norte – Expressa – Paraty-RJ



71. BR101 – KM 50,50 – Sentido Norte – Expressa – Ubatuba-SP



72. BR101 – KM 48,63 – Sentido Sul – Expressa – Ubatuba-SP



73. BR101 – KM 46,60 – Sentido Norte – Expressa – Ubatuba-SP



74. BR101 – KM 46,60 – Sentido Sul – Expressa – Ubatuba-SP



75. BR101 – KM 35,33 – Sentido Sul – Expressa – Ubatuba-SP



Clique aqui e confira também a relação dos radares em operação sob fiscalização da PRF nas rodovias Presidente Dutra, Rio-Santos e outras federais.



Para mais informações, é possível entrar em contato pelos seguintes canais:



” WhatsApp: (11) 2795-2238;



” Telefone de atendimento: 0800-017-35-36;



” Site;



” APP CCR Rodovias, gratuitamente para iOS e Android;



” O contato com a PRF pode ser feito pelo 191.