CEU Paraíso-Alvorada recebe mutirão de estágios remunerados para jovens na segunda-feira

No dia 11 de março (segunda-feira), das 13h às 17h, a Prefeitura de Guarulhos promoverá mutirão do projeto Estagiando com mais de duas mil vagas remuneradas para jovens entre 16 e 29 anos no CEU Paraíso-Alvorada (rua Dom Silvério, s/nº, Vila Paraíso). Os interessados devem cursar ensino médio, técnico ou superior e comparecer ao local com o currículo impresso e documento de identidade.

A proposta tem como objetivo inserir os estudantes no mercado de trabalho. No evento os participantes receberão orientações e passarão por uma seleção para o encaminhamento à entrevista final na empresa contratante.

A ação é da Subsecretaria da Juventude, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, em parceria com as empresas Nube, Brilho Próprio Estágios, Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), Agência Conecta, Ellenco Estágios, IGEduc, Inter Estágios, Super Estágios, Super Aprendiz e Belottis Estágios.