Prefeitura firma parceria para atendimento psicológico de jovens na clínica-escola da FIG-Unimesp

A Subsecretaria da Juventude de Guarulhos firmou um termo de cooperação técnica com a FIG-Unimesp para atendimento psicológico gratuito de jovens encaminhados pela campanha Amigo Estou Aqui na clínica-escola da instituição de ensino. O prefeito Guti assinou o documento nesta quarta-feira (6) acompanhado do presidente da FIG-Unimesp, Antonio Darci Pannocchia, e do subsecretário da Juventude, Cesar Sousa, entre outras autoridades no Paço Municipal.

“Essa parceria é extremamente importante para analisar problemas de saúde mental, que têm atingido cada vez mais a juventude. A cooperação técnica prevê que não haverá repasse de recursos, ou seja, os jovens não pagarão nada pelo atendimento e também não haverá custo para a administração municipal”, afirmou o chefe do Executivo.

Já o subsecretário da Juventude destacou que a parceria possibilita a prevenção de agravamentos da saúde. “Temos o programa Amigo Estou Aqui há quase oito anos, o qual trabalha a prevenção da depressão e do suicídio junto aos estudantes nas escolas. A gente entende que é importante o encaminhamento ao atendimento psicológico e à terapia para que o jovem cuide de sua saúde e continue com a cabeça boa em suas atividades de trabalho, estudo e lazer”, disse o gestor.

De acordo com o acordo de cooperação, o atendimento será realizado por alunos do curso de psicologia com a supervisão de seus professores. O encaminhamento será feito pela Subsecretaria da Juventude, integrante da Secretaria de Direitos Humanos.

A campanha Amigo Estou Aqui busca contribuir na prevenção da depressão e do suicídio por meio da conscientização dos jovens sobre os principais sintomas do distúrbio e de incentivos à procura por ajuda. Ela ocorre em escolas e espaços públicos pela equipe da Subsecretaria da Juventude.