Bienal do Livro de Guarulhos libera ingressos online a partir de sábado

A 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos disponibilizará no próximo sábado (9), a partir das 20h, ingressos online para pessoas interessadas em participar das palestras e da programação infantil. Maior evento literário da cidade, a Bienal começa em 15 de março e segue até o dia 24 no Espaço Inter.

Palestras com personalidades de destaque como Miguel Falabella, Denise Fraga, Ignácio de Loyola Brandão, Rodrigo França, Bráulio Bessa, Primo Pobre, Marcelo Duarte, entre outras, exigem a retirada de ingressos online antecipada pelo site bienaldolivro.guarulhos.sp.gov.br.

São necessários também ingressos para as atrações infantis, como o espetáculo teatral As Aventuras de Pinóquio na Terra do Cordel, com a Companhia AMO Entretenimento, Show do Bob Zoom – O Musical, O Show da Luna e Barbatuques.

Após a escolha do evento e do ingresso gerado o solicitante receberá um e-mail de confirmação no endereço informado no momento do cadastro na plataforma Sympla. Para as palestras e bate-papos com os autores é permitido escolher um ingresso por CPF e, para a programação infantil para a família, cada pessoa pode retirar até quatro ingressos.

Caso não consiga garantir o ingresso online, ainda é possível tentar participar da atração na xepa dos ingressos, no dia do evento. Para isso, basta chegar com pelo menos 30 minutos de antecedência ao local e aguardar na fila de espera. Em caso de desistência a entrada é liberada por ordem de chegada até a lotação máxima permitida no auditório.

A 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos é um evento gratuito e acontece de 15 a 24 de março, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos das 10h às 20h no Espaço Inter, na avenida João Cavalari, 133, Vila Hermínia.

Para obter mais informações siga o perfil da Bienal no Instagram: @bienaldolivrogru.