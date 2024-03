Castramóvel inicia cirurgias gratuitas de esterilização de cães e gatos em dois bairros

A Prefeitura de Guarulhos deu início nesta quinta-feira (7) às cirurgias gratuitas de castração de cães e gatos no Castramóvel, que neste mês permanece no estacionamento da unidade Vila Rio de Janeiro do Hipermercado Carrefour (avenida Benjamin Harris Hunnicutt, s/nº). O segundo trailer equipado com centro cirúrgico para pets de até 20 kg começa a atender nesta sexta-feira (8) no Estádio Municipal Arnaldo José Celeste, na Ponte Grande (avenida Domingos Fanganielo, 315).

Nos dois endereços contemplados nesta etapa pelo serviço móvel são disponibilizadas cerca de 600 vagas, que complementam outras 1,4 mil oferecidas no centro cirúrgico do Departamento de Proteção Animal (DPAN), no Bonsucesso. A gatinha Ravena, de um ano e três meses, foi um dos pets esterilizados nesta sexta. Com olhos verdes e uma linda pelagem preta, ela chegou na caixinha de transporte e aguardava sua vez no colo do analista de sistemas Geraldo Santos de Oliveira. “Achei bem prático por ser perto de casa. Castrar é importante para evitar doenças e a reprodução descontrolada. Estamos agora com quatro filhotes da Ravena em casa e não queremos novas crias”, revelou o tutor.

Vagas

Para tentar uma vaga no programa de castração gratuita de cães e gatos oferecido pela Prefeitura é necessário acessar www.dpan.guarulhos.sp.gov.br/agendamento e realizar o cadastro. Os tutores contemplados receberão informações sobre o dia, a hora e o local do procedimento, bem como sobre a preparação do animal. Novas vagas são abertas na primeira sexta-feira de cada mês.

É importante ressaltar que somente serão atendidos nas unidades do Castramóvel, bem como no DPAN Bonsucesso, os tutores com comprovante de inscrição e de obtenção de vaga emitido pelo sistema. Não há agendamento presencial.