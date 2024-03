Bienal Internacional do Livro de Guarulhos começa nesta sexta no Espaço Inter

A 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos, maior evento literário da cidade, tem início nesta sexta-feira (15) no Espaço Inter, antiga Phillips. A abertura oficial do evento será marcada por espetáculo da Orquestra GRU Sinfônica, sob regência dos maestros Emiliano Patarra e Kevin Camargo, às 19h, no Auditório Azul.

Com o tema Guarulhos – Todo o Mundo Passa por Aqui, a Bienal do Livro segue até o dia 24 de março e contará com intensa programação gratuita, área gamer, lounge interativo, praça de alimentação, 40 estandes e três auditórios, um universo cultural diverso repleto de experiências literárias e imersivas, apresentações artísticas, palestras, intervenções, encontros com autores e exposições.

Edição internacional

A 3ª edição destaca ainda a participação de autores estrangeiros, os autores espanhóis Vicente Blanco e Salvador Cidrás, com o lançamento do livro Desenhar o Mundo – Brincar, Criar, Compartilhar, as autoras espanholas Isabele e Ângeles Abelleira, com o lançamento de Docentes de Infantil – Luthiers do Futuro, além das argentinas Alejandra Dubovik e Alejandra Cippittelli, que apresentam palestra sobre o trabalho por projetos e lançam o livro Nove Projetos.

Interatividade

A grande novidade da 3ª edição é o Espaço Interativo – Viagem Virtual, área gamer na qual os visitantes poderão encontrar diferentes experiências interativas, como computadores e simuladores de aviões e carros, experiência imersiva que promete estimular o fascínio pelas viagens e a importância de conhecer novas culturas. Os simuladores possuem recurso de acessibilidade para pessoas com deficiência.

Fomento ao livro e à leitura

Ao longo dos dez dias de evento, alunos e professores das redes municipal, estadual e particular participam de atividades que serão desenvolvidas na Bienal do Livro durante a visitação escolar. Na 3ª edição são esperados cerca de 25 mil alunos da rede municipal, que receberão kits de lanche e um cartão no valor de R$ 20 para que, com autonomia, possam escolher e adquirir os livros que desejarem.

Para fomentar ainda mais o gosto pela leitura e a formação de leitores, os servidores públicos do quadro administrativo e operacional da rede municipal de ensino vão receber o CrediLivro no valor de R$ 200 para a compra de obras, que beneficia todos os profissionais envolvidos no processo educacional.

Autores e ingressos

O público visitante da 3ª edição Bienal do Livro terá a oportunidade de conhecer de perto grandes autores brasileiros, os escritores Rodrigo França e Marcelo Duarte, o contista, romancista e jornalista Ignácio de Loyola Brandão, o poeta Bráulio Bessa, os atores e escritores Miguel Falabella e Denise Fraga, o músico, educador e escritor Eduardo Feldberg, o Primo Pobre, o guitarrista do Jota Quest e escritor Marco Túlio Lara, os escritores de true crime Ilana Casoy e Rapha Montes, as escritoras e influenciadoras digitais Camila Fremder e Cinthia Chagas, entre outros.

Para participar das atrações é necessário retirar os ingressos gratuitos pelo site https://bienaldolivro.guarulhos.sp.gov.br/.

Se você não conseguiu garantir seu ingresso online ainda pode tentar participar das atividades na xepa dos ingressos, no dia do evento. Para isso, basta chegar com pelo menos 30 minutos de antecedência ao local e aguardar na fila de espera. Em caso de desistências a entrada será liberada por ordem de chegada, até a lotação máxima permitida no auditório.

Público infantil

A programação voltada ao público infantil oferece contações de histórias, espetáculos interativos e intervenções literárias, entre outras atrações especiais para agitar a criançada, como o espetáculo teatral Aventuras de Pinóquio na Terra do Cordel, com a Companhia AMO Entretenimento, Show do Bob Zoom – O Musical, e Show da Luna, Ao Vivo!, Barbatuques com o espetáculo Barbatuquices, entre outros.

Editoras

Em meio às participantes da 3ª edição da Bienal do Livro, os visitantes e apreciadores de literatura encontram cerca de 60 estandes e mais de 40 editoras, expositores e distribuidoras com obras a preços acessíveis e grande variedade literária ao gosto do leitor guarulhense. Dentre os estandes estão das editoras Autêntica, Cortez, Intrínseca, Ciranda Cultural, Cooper Book, Selecta Livros, Paulus, Paulinas, Mostarda, entre outros expositores.

Facilidades

A 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos oferece inúmeras facilidades aos visitantes como Wi-Fi gratuito, praça de alimentação com food trucks e variedade gastronômica, estacionamento gratuito, descontos oferecidos pelas editoras e facilidade de acesso por meio de transporte.

A iniciativa é gratuita e acontece de 15 a 24 de março, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos das 10h às 20h no Espaço Inter, na avenida João Cavalari, 133, Vila Hermínia.

Confira a programação completa da 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos em http://bienaldolivro.guarulhos.sp.gov.br.