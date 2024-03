Número de vacinados contra a dengue se aproxima de 10 mil em Guarulhos

Das 34.270 doses do imunizante Qdenga enviadas para Guarulhos no último dia 19, suficientes para imunizar 77% do público-alvo da cidade, que são crianças entre dez e 14 anos, 9.852 já foram administradas. Ações como a vacinação nas escolas municipais, ocorrida na última sexta-feira (8), bem como a abertura de quatro polos de imunização no sábado (9), são algumas das estratégias da Prefeitura de Guarulhos para aumentar a cobertura vacinal no município, que imunizou 898 jovens nesses dois dias.

O próximo dia de vacinação nas escolas está marcado para quarta-feira (13). Na última sexta-feira as equipes da saúde imunizaram os alunos das EPGs Cerqueira César, Dalva Marina Ponche Mingossi, Monteiro Lobato, Crispiniano, Cesar Lattes, Virgilina Serra de Zoppi, Sebastião Luiz da Fonseca, Rubem Alves, Teresinha Mian alves, Sofia Fantazzini Ceccinato, Walter Efigênio e Zilda Furini Fangniello.

Os polos de vacinação abertos neste sábado pelo programa Saúde Agora foram as Unidades Básicas de Saúde (UBS) Cavadas, Recreio São Jorge, Vila Carmela e Jardim Nova Cumbica. De segunda a sexta-feira, 24 UBS e o Ambulatório da Criança e do Adolescente disponibilizam a vacina contra a dengue, abrangendo as quatro regiões de saúde da cidade.

Os endereços dos polos podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/dengue. Para a administração da dose é necessário que os pais ou responsáveis legais estejam presentes e apresentem comprovante de endereço, além de documento com foto ou Certidão de Nascimento do menor.

O número de casos de dengue confirmados em Guarulhos até esta segunda-feira (11) é de 10.656, com cinco óbitos registrados pela doença.