Guarulhos amplia a vacinação contra a dengue para todas as UBS a partir desta quarta

A partir desta quarta-feira (13) a vacinação contra a dengue será estendida a todas as 69 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade. A decisão da Prefeitura de Guarulhos visa a tornar a imunização de jovens de dez a 14 anos mais acessível.

Até esta terça-feira (12) a vacina estava disponível em 25 polos. Agora, pais ou responsáveis legais poderão levar seus filhos para receber a primeira dose em qualquer UBS, além do Ambulatório da Criança e do Adolescente. Basta apresentar comprovante de endereço e documento com foto ou Certidão de Nascimento do menor. Após 90 dias é necessário retornar à unidade para a segunda dose.

A vacina Qdenga, que protege contra os quatro sorotipos da dengue, não é indicada para pessoas com imunodeficiência congênita ou adquirida, incluindo aquelas em terapias imunossupressoras, com infecção por HIV sintomática ou com evidência de função imunológica comprometida e pessoas com hipersensibilidade às substâncias listadas na bula. Também estão vedadas gestantes e mulheres em fase de amamentação.

Até o momento Guarulhos imunizou 10.718 pessoas de 111.439 da população-alvo. Os casos confirmados de dengue chegam a 10.897 na cidade, com cinco óbitos pela doença.

Serviço

Os endereços das UBS de Guarulhos podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs. Já o Ambulatório da Criança e do Adolescente está localizado na rua Osvaldo Cruz, 151, Centro.