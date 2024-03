Prefeitura de Guarulhos lança o programa Nossas Crianças, de combate à pedofilia

A Prefeitura de Guarulhos, em parceria com o Rotary Club, lançou o programa municipal Nossas Crianças, de combate à pedofilia, em evento no Adamastor nesta terça-feira (12). A iniciativa prevê a criação de uma rede integral de proteção a crianças e adolescentes por meio da sensibilização e da capacitação de servidores. Os cursos vão formar multiplicadores desses conhecimentos e possibilitar a instituição de um observatório antiviolência.

O evento recebeu a palestra Anjos na Escuridão: Desmascarando a Pedofilia, da educadora e escritora Maura de Oliveira, presidente do Instituto Anjos, que contou sua trajetória como vítima de pedófilos e de ativismo social a cerca de 500 servidores da Guarda Civil Municipal (GCM), das secretarias da Saúde, Educação e Assistência Social e do Conselho Tutelar.

O público reencontrará a ativista nesta quarta-feira (13) para um curso, com fornecimento de material didático, sobre identificação, prevenção e enfrentamento a casos de pedofilia. O passo seguinte à sensibilização dos servidores será a mobilização de escolas, famílias e sociedade na prevenção de novas vítimas e na reconstrução da vida dos vitimizados.

Na apresentação do programa, o prefeito Guti destacou que a defesa dos direitos das crianças deve ser uma luta de toda a sociedade. O boletim de 2023 do Conselho Tutelar de Guarulhos registrou 534 casos de violência sexual contra crianças, violadas dentro do ciclo familiar, e 32 de exploração sexual. “Essas vítimas precisam de nós, unidos e firmes por elas, pois é uma batalha gigantesca contra esses crimes monstruosos: foram quase 80 menores de idade abusados por dia entre 2015 e 2021 no Brasil, mais de três casos por hora”, lamentou.

“É a partir da sensibilização que a conscientização é espalhada e guardamos nossas crianças”, reforçou Márcio Pontes, secretário para Assuntos de Segurança Pública, pasta que está à frente da organização do programa.

Em Guarulhos é possível denunciar casos à Polícia Militar pelo telefone 190, à GCM pelo 153 e ao Conselho Tutelar de sua região nos endereços e telefones especificados no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/conselhos-tutelares-0.