No Dia do Consumidor, Procon Guarulhos divulga o ranking de empresas reclamadas em 2023

Em comemoração ao Dia Mundial do Consumidor, celebrado nesta sexta-feira (15), o Procon Guarulhos divulga o ranking das 50 empresas mais reclamadas em 2023 (arquivo em anexo). No ano passado o órgão abriu 9.980 processos em desfavor dos fornecedores que desrespeitaram o direito dos consumidores, sendo que nos primeiros lugares encontram-se empresas do segmento financeiro, seguidas das que fornecem serviços essenciais como gás, energia elétrica e água. Já o índice de solução das queixas no Procon chegou a 92,80%.

“A divulgação e a transparência do ranking são importantes para os consumidores, pois facilitam a comparação entre empresas, ajudando-os a identificarem aquelas que melhor atendem às suas necessidades. Por outro lado, aumentam a conscientização e a responsabilidade das empresas para a melhoria de seus serviços e o atendimento aos consumidores com a qualidade que merecem”, afirmou a coordenadora do Procon Guarulhos, Vera Tulher.

A gestora destacou a importância das reclamações realizadas. “É por meio delas que tomamos conhecimento das irregularidades praticadas pelas empresas e, assim, podemos seguir com as providências administrativas e dar voz à população com a divulgação deste ranking”, disse Vera.

Conquistas

O Dia do Consumidor, de acordo com a coordenadora, é uma data especial não apenas por comemorar os avanços da legislação consumerista, mas por lembrar que o consumidor deve ser sempre respeitado e precisa conhecer os direitos que a lei lhe garante.

Entre as inúmeras conquistas obtidas pelos consumidores e reconhecidas por lei, destacam-se os direitos de: receber notificação prévia por negativação no SPC/Serasa; ter a opção de pagar ou não a gorjeta; receber a cópia do seu contrato; arrepender-se da compra realizada; cancelar o pacote de TV e internet sem multa; ser atendido em urgência e emergência pelo plano de saúde, entre outros.

A Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor pondera que a velocidade do mercado digital com o advento da inteligência virtual é algo que todos os órgãos de defesa do consumidor (Procons) devem acompanhar de perto, à medida que cresceram substancialmente os golpes com esta modalidade tecnológica, nos quais os fraudadores reproduzem fielmente a imagem e a voz de pessoas conhecidas.

Canais de atendimento

O Procon Guarulhos atende pelo site procon.guarulhos.sp.gov.br e pelo Disque-Denúncia 151.

De forma presencial, o atendimento à população é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nos seguintes endereços:

Procon Central: rua Sete de Setembro, 164, Centro

Procon São João: rua Mesquita, 161, Jardim São João. Telefone: 2408-4315

Procon Pimentas: estrada do Capão Bonito, 53, Conjunto Marcos Freire (prédio do CIC). Telefone: (11) 3202-1312

Link da Ranking das empresas mais reclamadas: https://www.guarulhos.sp.gov.br/sites/default/files/2024-03/procon%20ranking%20negativo.pdf