Todas as UBSs abrem no sábado para a campanha de Papanicolau e 4 pelo Saúde Agora

Neste sábado (16), das 8h às 16h, a Prefeitura de Guarulhos abrirá as 69 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade para o mutirão da saúde de coleta de Papanicolau (exame que previne o câncer do colo do útero) e a atualização da carteirinha de vacinação. Além disso, quatro dessas UBS (Cavadas, Taboão, Santos Dumont e Cummins) estarão abertas pelo programa Saúde Agora e também para a vacinação contra a dengue e os demais serviços oferecidos tradicionalmente pelas unidades durante a semana.

A coleta de Papanicolau será realizada de maneira mista, ou seja, por meio de vagas para as munícipes que fizeram agendamento prévio ou por demanda espontânea, a depender da quantidade de vagas disponíveis de acordo com o total de enfermeiros ou médicos presentes nas unidades. Caso não seja possível realizar a coleta neste sábado a paciente sairá da unidade com o exame agendado para outra data.

Nas quatro UBS do Saúde Agora, estrategicamente distribuídas em todas as regiões de saúde (Centro, Cantareira, São João/ Bonsucesso e Pimentas/Cumbica), estarão disponíveis serviços como consultas médicas, testes rápidos para detecção de HIV, sífilis e hepatites B e C, bem como aferição de pressão arterial e glicemia mediante pedido médico e retirada de medicamentos. Somente as consultas médicas devem ser agendadas previamente pelo aplicativo Saúde Guarulhos (http://bit.ly/3E13Wek) ou na própria UBS.

A vacinação contra a dengue será realizada exclusivamente nas unidades do Saúde Agora a fim de facilitar e organizar melhor o fluxo nas UBS. Ela será realizada para imunizar o público-alvo, que são crianças de dez a 14 anos. Para que possam receber a primeira dose, pais ou responsáveis devem apresentar comprovante de endereço e documento com foto ou Certidão de Nascimento do menor.

Além disso, as UBS abertas pelo Saúde Agora terão ações educativas em apoio à campanha Março Verde, promovida pelo programa Movimenta Saúde, com foco na conscientização e combate à tuberculose, uma doença infecciosa crônica que afeta principalmente os pulmões e que pode se tornar uma enfermidade grave se não for tratada corretamente. As UBS Santos Dumont e Cummins oferecerão orientações sobre os riscos da automedicação e hábitos alimentares saudáveis, respectivamente.

Os endereços de todas as UBS de Guarulhos podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.