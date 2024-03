A oitava maratona de tecnologia e inovação em Guarulhos começa nesta sexta-feira

A Prefeitura de Guarulhos realizará a oitava edição do Experimenta, entre esta sexta-feira (15) e domingo (17), no Adamastor e terá por objetivo estimular soluções inovadoras e fomentar o empreendedorismo tecnológico por meio de duas modalidades principais: Hackathon e Pitch4Gru. O tema escolhido para este ano é meio ambiente e a cerimônia de abertura acontece às 19h.

O Pitch4Gru, que acontecerá no sábado, às 10h, é um concurso de startups voltado a empresas que possuam soluções em temas relacionados ao meio ambiente e que já estejam, ao menos, em estágio pré-operacional. O pitch nessa modalidade será de até cinco minutos e um time de jurados irá escolher as melhores soluções.

Já o Hackathon, realizado no domingo, às 14h, consiste em uma maratona de 24 horas em que os participantes terão acesso aos desafios da cidade no âmbito do meio ambiente e precisarão pensar em soluções inovadoras para esses desafios. Ao final das 24 horas os grupos ou participantes deverão apresentar um pitch de até três minutos explicando a sua ideia para a banca avaliadora, que escolherá as melhores soluções. Durante o processo eles contarão com mentores especialistas de diversas áreas para auxiliá-los.



A participação é gratuita para ambas as modalidades e haverá premiação em dinheiro para as três melhores soluções. As inscrições se encerraram no dia 4 de março e houve dez startups habilitadas para o Pitch4Gru, cuja premiação será de R$ 9.000 para o primeiro colocado, R$ 6.000 para o segundo e R$ 3.000 para o terceiro. No Hackathon foram 60 participantes habilitados, que oferece R$ 5.000 para o primeiro colocado, R$ 3.000 para o segundo e R$ 2.000 para o terceiro. Os valores sofrerão dedução de imposto de renda conforme a tabela vigente.