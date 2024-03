GCM recolhe 15 veículos abandonados e auxilia no combate à insegurança e à dengue

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos retirou mais 15 veículos em situação de abandono nas ruas dos bairros Cumbica, Pimentas, Jardim São João e Centro nesta semana em prol do combate à insegurança e a potenciais criadouros do mosquito da dengue. Nos últimos dois anos foram guinchados 765 veículos abandonados por mais de 30 dias em via pública.



As ações planejadas são realizadas após visita preliminar dos agentes, conforme a lei 6.966/2011, e a remoção é precedida de denúncia via Central 153 da GCM e da fixação de adesivos nos veículos que alertam ao proprietário sobre o prazo de dez dias para providências. Porém, vale ressaltar que desde junho de 2023 passou a vigorar o artigo 279-A do Código de Trânsito Brasileiro, que elimina o prazo e autoriza a remoção de veículos em estado de abandono.



As ações planejadas são realizadas após visita preliminar dos agentes, conforme a lei 6.966/2011, e a remoção é precedida de denúncia via Central 153 da GCM e da fixação de adesivos nos veículos que alertam ao proprietário sobre o prazo de dez dias para providências. Porém, vale ressaltar que desde junho de 2023 passou a vigorar o artigo 279-A do Código de Trânsito Brasileiro, que elimina o prazo e autoriza a remoção de veículos em estado de abandono.



Informe a GCM

Para informar os agentes sobre carros abandonados nas ruas o munícipe pode ligar para o telefone 153. A lei considera abandonados os veículos estacionados em via pública por mais de 30 dias ou que apresentem sinais de vandalismo ou mau estado de conservação, como ferrugem e deterioração.