Guarulhos realiza a 1ª Conferência Municipal Livre para Migrantes, Refugiados e Apátridas

Evento que está previsto para acontecer dia 26 de março terá como tema “Refúgio, Migração e Apátridas: Pelo Reconhecimento Pleno da Cidadania” e será realizada no próximo dia 26, a partir das 13h, no auditório 8 do Centro Municipal de Educação – CME Adamastor.

O objetivo do encontro é destacar as principais demandas dessa população e sugerir diretrizes para que o Plano Municipal de Migração possa garantir efetivamente seus direitos. A conferência terá seis eixos temáticos: igualdade de tratamento e acesso a serviços públicos; inserção socioeconômica e promoção do trabalho decente; interculturalidade e diversidade; governança e participação social; regularização migratória e documental; enfrentamento a violações de direitos.

O evento pretende mobilizar atores sociais, políticos e instituições voltadas ao segmento, incluindo pessoas migrantes, refugiadas e apátridas, bem como seus coletivos e associações, profissionais dos serviços de atendimento a esse público, pesquisadores e organizações sociais.



A iniciativa é coordenada pela Subsecretaria da Igualdade Racial, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, que coordena o Comitê Municipal de Políticas para Migrantes, Refugiados e Apátridas.

Serviços

O Centro Municipal de Educação – CME Adamastor está localizado na avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2409-6843.