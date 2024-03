Denise Fraga e O Show da Luna agitam o domingo na Bienal do Livro

O bate-papo com a atriz, produtora e cronista Denise Fraga e O Show da Luna, Ao Vivo! agitaram neste domingo (17) a 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos. Muito além da intensa programação literária e da oferta de livros a preços convidativos nos estandes, as famílias aproveitaram os jogos imersivos e eletrônicos da área gamer, a diversidade gastronômica da praça de alimentação e os encontros com autores e palestrantes.

No início da tarde o prefeito Guti prestigiou a atração infantil, visitou os estandes e corredores da Bienal e conversou com os escritores de Guarulhos. “Nesta terceira edição realizamos um evento ainda mais grandioso, repleto de atrações para as crianças e as famílias. Mais que fomentar o encontro das pessoas com os livros e seus escritores prediletos, a Bienal demonstra o quanto a cidade está envolvida e engajada com a literatura e a produção literária local”, observou Guti.

No Auditório Azul, Denise Fraga recebeu o público com a palestra Conexões Humanas, na qual abordou temas relacionados ao cotidiano e ao modo de vida contemporâneo. “O evento digital em nossas vidas acelerou todos nós de um jeito absurdo. Costumo dizer que me sinto um aparelho 110 ligado no 220 e isso me deixa cada vez mais inquieta, porque se de um lado é fascinante viver na era em que a internet e a comunicação digital foram criadas, por outro nunca nos comunicamos tão mal”.

Foto: Camila Rhodes/PMG

A 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos segue até o dia 24 de março, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos das 10h às 20h no Espaço Inter, na avenida João Cavalari, 133, Vila Hermínia.

Confira a programação completa em http://bienaldolivro.guarulhos.sp.gov.br. Para obter mais informações siga o perfil da Bienal no Instagram: @bienaldolivrogru.