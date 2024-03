Peça teatral leva mensagem sobre segurança no trânsito a alunos da EPG Manoel Bonfim

Os alunos da EPG Manoel Bonfim, no Lavras, participaram nesta segunda-feira (18) de uma aula diferente e divertida. A Escola de Mobilidade Urbana, órgão da Prefeitura de Guarulhos, levou ao local a peça Os Piratas do Asfalto, que orientou de forma lúdica sobre a importância da segurança no trânsito.

A apresentação conta de forma divertida a luta do senhor Leis de Trânsito da Silva, ou simplesmente LT da Silva, contra uma dupla de piratas que após conquistar os mares pretende desbravar e mandar nas ruas e avenidas da cidade. Para isso a dupla não mede esforços a fim de transgredir as determinações previstas na legislação.

O espetáculo contou com dois artistas que entoaram músicas criadas especialmente para o projeto e que falam da importância de respeitar as leis de trânsito por meio de atitudes como não ultrapassar o semáforo quando está vermelho, usar o cinto de segurança, atravessar uma rua ou avenida na faixa de pedestres, entre outras.

“É desde cedo que se aprende e por isso estamos levando essa mensagem aos alunos das escolas municipais, para que eles possam ajudar na construção de um trânsito mais seguro e com menos mortes”, disse o diretor de Trânsito da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, Hormindo Pereira de Souza Junior.