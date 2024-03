Sensação da Bienal, área gamer atrai o público de todas as idades

Além dos livros e de um ambiente imersivo que busca envolver as crianças em diversas possibilidades de aprendizagem, a 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos oferece também até domingo (24) grandes sensações, com simuladores e óculos de realidade virtual da área gamer. E o melhor: para todas as idades.

Ester de Souza Silva, de dez anos, contou surpresa sua experiência nos simuladores de corrida de Fórmula 1 e de voo em avião caça. “Eu gostei muito, acho que todo mundo que vier vai aprender e se divertir muito”, disse a menina.

Os adultos também aproveitaram os jogos imersivos e inclusivos da área gamer. Tatiana Silva Perez e Tereza Cristina Mancini são adultas com deficiência visual e contaram animadas como foi a experiência com a realidade virtual.

“A sensação de uma montanha-russa foi muito rica. Como já brinquei em outras montanhas-russas em parques achei bem leve, mas por ser um simulador é excelente”, explicou Tereza. Já Tatiana achou a ideia da Bienal disponibilizar simuladores com recursos para pessoas com deficiência visual uma iniciativa muito importante. “Legal que mesmo a pessoa sendo cega sempre há um resíduo de visão. Foi bom colocar os óculos para evitar a sensação da luz refletindo no olho”, comentou.

Estudantes

Desde a última sexta-feira (15) e nos próximos dias as crianças das escolas das redes municipal, estadual e particular têm participação garantida na Bienal nas contações de histórias e em experiências interativas que aguçam a criatividade e o fascínio por viagens e novas culturas.

“Tem sido extraordinário, uma sensação gratificante de aproximar o público infantil das histórias, de incentivá-las a visitar os CEUs e trazer suas famílias”, disse Elisa Carvalho, coordenadora de Programas Educacionais do Centro de Incentivo à Leitura do CEU Bambi. Elisa também falou com muito entusiasmo da interação dos alunos com os contadores de histórias no lounge interativo da Bienal, segundo ela, um show de poemas declamados pelas crianças sem nenhuma timidez.

A 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos segue até domingo, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e no domingo das 10h às 20h no Espaço Inter, na avenida João Cavalari, 133, Vila Hermínia.

Confira a programação completa em http://bienaldolivro.guarulhos.sp.gov.br. Para obter mais informações siga o perfil da Bienal no Instagram: @bienaldolivrogru.