Aprov/Guarulhos realiza seletiva de vôlei feminino no sábado

No próximo sábado (23) a Aprov/Guarulhos, entidade parceira da Prefeitura nas competições de vôlei feminino e masculino, fará seletiva no Estádio da Ponte Grande, localizado na rua Domingos Fanganiello, 315.

O processo seletivo será apenas para o time feminino. As interessadas precisam comparecer nos horários determinados de sua categoria portando RG e vestimentas adequadas para a prática esportiva. Além disso, as atletas precisam se inscrever por meio do link https://l1nk.dev/seletivavolei.

Às 8h30 acontecerá a seletiva para o sub-15, para as nascidas em 2010, às 10h para o sub-17, com nascidas nos anos 2009 e 2008, e às 11h30 para o sub-19, com nascidas em 2007 e 2006. A iniciativa tem como objetivo montar as equipes de base para a temporada 2024.