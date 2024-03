Bienal Internacional do Livro de Guarulhos segue até o domingo com intensa programação

As atividades literárias da 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos estão a todo vapor e seguem até o próximo final de semana, de quarta a sábado das 10h às 22h e no domingo das 10h às 20h no Espaço Inter, antiga Phillips. Até o encerramento da Bienal novos lotes de ingressos gratuitos estarão disponíveis no site https://bienaldolivro.guarulhos.sp.gov.br/ sempre a partir das 8h, na data de cada atividade.

Nesta quarta-feira (20) a comunicadora, professora de português e de oratória Cíntia Chagas faz um bate-papo com o público no Auditório Azul às 20h. Sinônimo de conhecimento e bom humor, a escritora já tem dois livros campeões de vendas em listas da revista Veja e do site Amazon, além de colecionar milhares de alunos nos cursos virtuais que ministra.

Já nesta quinta-feira (21) o dramaturgo, ator, diretor, sociólogo, filósofo e escritor dos livros O Pequeno Príncipe Preto e O Pequeno Príncipe Preto para Pequenos, Rodrigo França, conversa com o público do Auditório Azul às 20h. França é responsável pela dramaturgia e direção do espetáculo infantojuvenil inspirado nas suas obras, que discute os estereótipos associados à representação dos negros como heróis infantis.

Jornalista e escritor, Marcelo Duarte estará no Auditório Azul na sexta-feira (22) para bate-papo e sessão de autógrafos com o público às 20h. Duarte lançou a primeira edição de O Guia dos Curiosos em 1995, que hoje conta com uma coleção com dez volumes. Atualmente produz também conteúdo curioso nas redes sociais do @guiadoscuriosos.

Roteirista de TV e podcaster, a escritora Camila Fremder é autora de cinco obras. Quibe, a Formiga Corajosa é seu primeiro livro infantil e o mais recente recebeu o nome de Adulta Sim, Madura nem Sempre. Camila estará no Auditório Azul no sábado (23), às 13h.

Ainda no sábado, às 18h, a Bienal recebe os escritores Rapha Montes e Ilana Casoy no Auditório Azul, autores do livro Bom Dia, Verônica, obra adaptada para a Netflix como série homônima. Raphael Montes é advogado e escritor, conhecido por suas histórias de suspense, crime e terror. Ilana Casoy é criminóloga, roteirista e autora do best-seller Arquivos Serial Killers: Louco ou Cruel?. Ela é host do programa Em Nome da Justiça, exibido no canal AXN, da Sony Brasil.

Dos palcos do país para a 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos, Marco Túlio Lara apresenta o pocket show Deixe a Luz Entrar: Sem Medo do Futuro no domingo (24), às 18h, no Auditório Azul. Além de cofundador e guitarrista da banda Jota Quest, Marco Tulio também escreveu Meu Pequeno Cruzeirense. Nesse pocket o músico promete inspirar a audiência a pensar sobre o papel da sociedade na construção de um futuro mais inclusivo.

Confira a programação completa do evento em http://bienaldolivro.guarulhos.sp.gov.br. Para obter mais informações siga o perfil da Bienal no Instagram: @bienaldolivrogru.

O Espaço Inter fica na avenida João Cavalari, 133, Vila Hermínia.