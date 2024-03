Brinquedos, games antigos e miniaturas de carros: evento de multicolecionismo reunirá 30 estandes neste domingo em São Roque

Aquele videogame dos anos 80 que fez a alegria da garotada, os bonecos dos filmes de ação ou as miniaturas de carros, motos e aviões das décadas passadas que inspiraram inúmeras aventuras. Quem já passou dos 30 anos de idade dificilmente não encontrará pelo menos um item que fez parte da sua infância durante o 1° Evento de Multicolecionismo Toy Geek & Vintage Show e Games Collection Show, que ocorrerá neste domingo (24) na praça de alimentação do Dream Car Museum de São Roque (SP). O evento será realizado das 10 às 17 horas e tem entrada gratuita, devendo atrair pelo menos 500 pessoas. Também no domingo, no estacionamento do complexo, serão realizados encontros de exemplares de Mitsubishi Lancer, Ford Galaxie e picapes. Já no dia anterior, sábado,a atração serão as motos da marca Harley-Davidson.

Trinta estandes estarão reunidos na praça de alimentação do complexo, comercializando games antigos, consoles antigos e novos, bonecos (action figure), brinquedos e miniaturas de carros, motos, caminhões, ônibus e aviões. A cada 50 reais em compras feitas junto aos expositores do evento de multicolecionismo, o cliente receberá um cupom que dará direito a concorrer a uma viagem aos Estados Unidos, revelam os organizadores, Marcos Torresi (Toy Car Show) e Ricardo Wilmers (Wilmers Eventos). O sorteio ocorrerá no próximo dia 3 de agosto. “Estarão reunidas, em um único local, as maiores empresas do segmento, permitindo aos colecionadores garimpar e levar para casa aquele item que estão procurando há muito tempo’’, explica Torresi. A boa notícia é que os fãs poderão não apenas contemplar, mas também brincar gratuitamente em games dos anos 80 e 90, como Atari e Playstation 1. Contatos podem ser feitos pela conta no Instagram @toycar.show.

Espaço Colecionáveis no museu

Os fãs podem aproveitar para conhecer o recém-inaugurado Espaço Colecionáveis do Dream Car Museum, que conta com mais de 2 mil miniaturas. A maioria dos exemplares pertence, inclusive, ao empresário Marcos Torresi, que já chegou a ter cerca de 25 mil itens, coleção que na época, segundo ele, estava entre as 5 maiores do mundo. Em 2015, quando transformou a paixão em negócio, começou a se desfazer das miniaturas – algo impensável para muitos ‘’acumuladores’’.

Todos os eventos ocorrem no complexo e são abertos à participação dos visitantes. Quem desejar conhecer o acervo do museu pode adquirir o ingresso diretamente na bilheteria ou antecipadamente, pelo site www.dreamcarmuseu.com.br. A entrada promocional custa R$ 76,00 por pessoa aos sábados e domingos. São 91 automóveis, 20 motos e 40 bicicletas, totalizando 151 veículos raros. Entre as novidades está a ala das picapes customizadas. As famílias também podem se divertir no parque temático e conhecer o shopping a céu aberto, que conta com 23 lojas e lanchonetes. Em fase final de obras, o kartódromo de nível internacional será a mais nova atração do complexo a partir dos dias 13 e 14 de abril. Clubes de carros e empresas que desejarem agendar eventos no Dream Car Museum podem solicitar informações pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (11) 3090-9147.

Anote na agenda:

Sábado (23 de março):

10 horas: Autostar Harley-Davidson

Domingo (24 de março):

10 horas: 1° Evento de Multicolecionismo Toy Geek & Vintage Show e Games Collection Show

9 horas: encontro do Lancers.SP

9 horas: Picapes Clube

10 horas: Galaxie Clube do Brasil

SERVIÇO

O que: Complexo cultural, gastronômico e de lazer Dream Car Museum, aberto à visitação pública desde 9 de dezembro de 2023. Construído em uma área de 100 mil metros quadrados em meio à natureza, totaliza 12 mil metros quadrados de área construída

Onde: Estrada do Vinho, 7.901, bairro Canguera, São Roque, São Paulo

Atrações: museu com 151 veículos raros (91 automóveis e picapes, 20 motos e 40 bicicletas), kartódromo (a partir de meados de março de 2024), parque de diversões, 23 lojas, lanchonetes, 4 restaurantes (em funcionamento nos próximos meses), salão de eventos e capela

Horários: o complexo funciona de terças a domingos. De terças a quintas, fica aberto das 9 às 19 horas; às sextas e sábados, das 9 às 21 horas; e aos domingos e feriados, das 9 às 19 horas

Estacionamento: custa R$ 20,00 para carros e picapes e R$ 10,00 para motos aos finais de semana e feriados, sem limite máximo de tempo. Durante a semana, o estacionamento é gratuito. No local, há 4 eletropontos para a recarga de veículos elétricos

Ingressos: a entrada promocional para o museu custa R$ 76,00 por pessoa aos sábados e domingos. Durante a semana, o valor promocional baixa para R$ 60,00. As compras podem ser feitas diretamente na bilheteria ou antecipadamente, pelo site www.dreamcarmuseu.com.br

Meia-entrada: válida para pessoas com mais de 60 anos e crianças de 7 a 12 anos, além de estudantes e militares. Crianças com até 6 anos estão isentas

Pet friendly: o complexo foi projetado para a diversão de toda a família, incluindo, é claro, os animais de estimação. No acervo do museu, porém, podem entrar apenas pets de colo ou em carrinhos, que devem ser levados pelos visitantes

Contatos: podem ser feitos pelotelefone (11) 3090-9147 ou e-mail [email protected]. Para mais informações, acesse o site www.dreamcarmuseu.com.br. Siga também o Dream Car Museum no Instagram: dream_car_museum