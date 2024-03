Conselheiros do Orçamento Participativo discutem a destinação dos recursos públicos

O Conselho Municipal do Orçamento Participativo realizou nesta quinta-feira (21) a plenária 2024 no auditório do Paço Municipal com o objetivo de compartilhar demandas dos bairros e possíveis definições de como serão aplicados os recursos durante o ano. O encontro anual busca promover a interação entre o conselho e a população para discutir as demandas pertinentes de cada região.

A reunião foi coordenada pelo diretor do Departamento de Fiscalização, Ações, Apoio e Participação Popular, Dario José Barreto, e os conselheiros foram divididos em três grupos, nos quais foram elencadas as três demandas principais de cada grupo. Durante a reunião foram debatidas propostas relacionadas às secretarias da Saúde, Segurança Pública, Educação, Administrações Regionais e Esporte e Lazer, que serão encaminhadas às pastas responsáveis para análise de viabilidade. Caso sejam consideradas prioritárias, essas propostas serão incluídas na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias).

O Conselho Municipal do Orçamento Participativo permite que a população participe da discussão do orçamento municipal e contribua para a tomada de decisões sobre políticas públicas. A ideia é fazer um levantamento das necessidades dos bairros para identificar as prioridades visando ao aumento da qualidade de vida e ao progresso de Guarulhos.

Os munícipes podem tirar dúvidas sobre os encontros pelo e-mail [email protected] ou ao entrar em contato com a equipe do Departamento de Fiscalização, Ações, Apoio e Participação Popular pelo telefone (11) 2475-8707.