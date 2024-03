UNG: 54 anos de protagonismo em formação acadêmica e profissional

Quando o assunto é formação profissional e acadêmica, a Universidade Guarulhos (UNG) tem sido a Instituição de Ensino Superior (IES) mais lembrada e procurada por quem deseja um diploma e por segmentos da sociedade em sua região de abrangência. Isso se deve ao compromisso com a inovação, excelência acadêmica e a ampla oferta de cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado – pioneira e líder no stricto sensu na cidade e Alto Tietê, com conceito 6 na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), dada a referência e destaque de sua qualidade e corpo de pesquisadores altamente qualificados.

Por cultura e princípios, a Universidade conta com um ambiente acolhedor, corpo docente qualificado em cada área, dedicado à formação dos alunos para o tempo atual e futuro, incluindo, também, demandas emergentes do mercado. Além disso, oferece suporte educacional, orientação personalizada – com acesso aos coordenadores de forma cotidiana –, contato com profissionais de destaque de diversos segmentos e estágios que proporcionam aos estudantes as habilidades necessárias para aquisição efetiva de competências técnicas em suas respectivas áreas.

Com mais de meio século (54 anos), a UNG tem mostrado sua robustez no cenário educacional, principalmente por seu protagonismo, que se funde com a história do município e região. A IES desenvolve o Sistema Ubíqua de Ensino, projeto único em todo o Brasil. Este exclusivo ecossistema de formação acadêmica converge práticas educacionais robustas com a fluidez tecnológica e amplitude pedagógica.

Ele é composto por diversos programas que ultrapassam os muros universitários, abrangendo diversificadas e inovadoras metodologias e ferramentas de aprendizagem – Sponsor, Ser Experience, Navega, IESPLAY, Cria Incubadora Digital, PhD Compartilha, Notável Mestre, intercâmbios nacionais e internacionais e muitos outros projetos que diversificam e multiplicam as formas atuais de aprendizagem.

Para o reitor da UNG, Yuri Neiman, a trajetória da IES se mistura com a do município e região, e há uma identidade, uma cumplicidade entre a Universidade e a sociedade, em mais de meio século e história conjunta. A UNG é a única Universidade que nasceu em Guarulhos, e hoje abrange todo o município e Alto Tietê, colocando a sua expertise na formação de profissionais engajados e a favor da sociedade.

“Durante este meio século, esta identidade vem sendo construída e reinventada por meio de metodologias inovadoras de aprendizagem que tem consolidado a UNG como a Instituição mais lembrada e mais procurada. O reflexo são nossas vagas sendo ocupadas na integralidade pelos estudantes de toda região. Queremos transmitir todo nosso carinho e profundo respeito a cada segmento da sociedade”, ressalta.