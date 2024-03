Cem famílias foram atendidas no mutirão do CadÚnico no CEU Ottawa-Uirapuru

O mutirão do CadÚnico do último sábado (23), que aconteceu no CEU Ottawa-Uirapuru, atendeu um total de cem famílias. Na ocasião o público pôde atualizar seus dados no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e também realizar novas inscrições.

A van da EDP Brasil esteve no local para prestar atendimento à população sobre a Tarifa Social de Energia Elétrica, benefício que concede descontos a famílias em situação de vulnerabilidade social. Também foi possível solicitar a emissão de segunda via, renegociação de débitos, troca de titularidade, entre outros serviços.

Uma equipe da Divisão de Zoonoses da Prefeitura de Guarulhos também esteve presente para orientar a população sobre prevenção e combate à dengue, já que o número de casos na cidade teve um aumento significativo neste primeiro trimestre, chegando a 14,3 mil no último dia 20.

Cadastro Único

A atualização dos dados do CadÚnico, que deve acontecer a cada dois anos, é de extrema importância para que as famílias garantam acesso aos diversos benefícios sociais oferecidos pelos governos federal, estadual e municipal. Exemplos de benefícios concedidos por meio do cadastro são Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica, Carteira do Idoso, ID Jovem, BPC-Loas, entre outros.

Para obter mais informações sobre o CadÚnico e os programas aos quais ele dá acesso entre em contato com a Central do Cadastro Único pelos telefones (11) 2087-4270 ou (11) 2408-7020 ou pelo e-mail [email protected].